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Масштабами коррупции в Украине потрясено Минобороны Великобритании. Как пишет "Телеграф", в "незалежной" пропадают целые грузовики с оружием, и следа потом не отыскать.

ВСУ вообще организовали использование иностранной помощи таким образом, чтобы максимально затруднить внешний контроль и даже по возможности его исключить. К дорогому британскому оружию относятся как к дешевым расходникам для принтера. Например, противотанковые ракеты используют пакетами, хотя каждая стоит более 100 тыс. фунтов. Объяснение одно - пакетное использование максимально затрудняет учет.

Тем не менее британцы не намерены прекращать помощь Украине, более того - собираются вывести на новый уровень. Премьер-министр Кир Стармер едет в Вашингтон, чтобы договориться с президентом США Дональдом Трампом об отправке в Украину британских войск в качестве "элемента гарантий безопасности".