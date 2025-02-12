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Лондон хочет отправить войска в Украину в качестве гаранта безопасности
Масштабами коррупции в Украине потрясено Минобороны Великобритании. Как пишет "Телеграф", в "незалежной" пропадают целые грузовики с оружием, и следа потом не отыскать.
ВСУ вообще организовали использование иностранной помощи таким образом, чтобы максимально затруднить внешний контроль и даже по возможности его исключить. К дорогому британскому оружию относятся как к дешевым расходникам для принтера. Например, противотанковые ракеты используют пакетами, хотя каждая стоит более 100 тыс. фунтов. Объяснение одно - пакетное использование максимально затрудняет учет.
Тем не менее британцы не намерены прекращать помощь Украине, более того - собираются вывести на новый уровень. Премьер-министр Кир Стармер едет в Вашингтон, чтобы договориться с президентом США Дональдом Трампом об отправке в Украину британских войск в качестве "элемента гарантий безопасности".
Правда, Трамп на вопрос журналистов "Зачем едет Стармер?" раздраженно ответил: "Не знаю, мне с ним говорить не о чем, это он просит о встрече".