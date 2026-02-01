Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Лондон намерен вступить в оборонный фонд ЕС

Лондон решил вернуться к переговорам о военном фонде Евросоюза. Речь о программе "Действия в области безопасности для Европы".

Bloomberg пишет: премьер-министр королевства высказался за присоединение Великобритании к фонду, объем которого достигает 150 млрд евро.

Ранее Брюссель отклонил заявку Лондона на финансирование британских оборонных предприятий. Тогда камнем преткновения стала сумма вступительного взноса: Еврокомиссия запросила почти 7 млрд евро, что в Лондоне сочли неприемлемым.

