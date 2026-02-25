3.74 BYN
Лондон планирует разместить войска в Украине
Автор:Редакция news.by
Британия планирует разместить своих военных в Украине, об этом сообщили в минобороны страны.
В настоящее время Лондон уже проводит учения армии и ВВС. Соединенное Королевство выделило более 200 млн евро на оснащение подразделений для возможного развертывания. Данная инициатива - часть более широкой стратегии так называемой коалиции желающих по подготовке будущего контингента.
Напомним, ранее западные лидеры на встрече в Париже подписали декларацию о намерении разместить войска на украинской территории в случае заключения мирного соглашения. В свою очередь, Россия не единожды предупреждала: Москва не приемлет любые планы размещения иностранных сил и никогда не согласится на присутствие войск НАТО ни в каком виде.