Лондон планирует разместить войска в Украине

Британия планирует разместить своих военных в Украине, об этом сообщили в минобороны страны.

В настоящее время Лондон уже проводит учения армии и ВВС. Соединенное Королевство выделило более 200 млн евро на оснащение подразделений для возможного развертывания. Данная инициатива - часть более широкой стратегии так называемой коалиции желающих по подготовке будущего контингента.