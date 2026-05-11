Лондон внес социальные учреждения Крыма в санкционный список

Минфин Великобритании расширил санкционный список против России на 85 позиций. В списке - физические и юридические лица. Под удар попали социальные учреждения Крыма: психиатрическая больница, ряд детских домов, оздоровительных лагерей, пансионатов, а также Севастопольский госуниверситет.

Ответ из Москвы не заставил себя ждать. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула абсурдность действий кабинета Кира Стармера. По ее словам, "Лондону пора вызвать себе санитаров".

