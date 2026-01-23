Лондон выставил условия для возможного участия в Совете мира

Лондон решил выставить условия для возможного участия в Совете мира. Великобритания поддержит работу организации, если ее полномочия будут распространяться исключительно на Ближневосточный регион. Об этом сообщил премьер Королевства.

По словам Стармера, Совет мира появился как инструмент управления Ближним Востоком и Газой. И он поддерживает наличие структур, которые помогут в установлении прекращения огня в данном регионе.