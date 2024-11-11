Лондон заявил об успешном испытании "убийцы дронов"

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Вооруженные силы Великобритании впервые провели успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), которое британское минобороны также называет "убийцей дронов", говорится в опубликованном в понедельник заявлении оборонного ведомства. Об этом сообщают РИА Новости.

"Британские солдаты успешно впервые испытали принципиально новое оружие, способное уничтожить рой дронов с помощью радиоволн дешевле, чем коробка (пирогов - прим. ред.) минс пай", - сказано в заявлении.

По утверждению минобороны, системы RFDEW способны на расстоянии до одного километра практически мгновенно нейтрализовать цели, а расходы на осуществление одного выстрела оцениваются в 10 пенсов.