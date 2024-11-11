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Лондон заявил об успешном испытании "убийцы дронов"
Вооруженные силы Великобритании впервые провели успешное испытание радиочастотного оружия направленной энергии (RFDEW), которое британское минобороны также называет "убийцей дронов", говорится в опубликованном в понедельник заявлении оборонного ведомства. Об этом сообщают РИА Новости.
"Британские солдаты успешно впервые испытали принципиально новое оружие, способное уничтожить рой дронов с помощью радиоволн дешевле, чем коробка (пирогов - прим. ред.) минс пай", - сказано в заявлении.
По утверждению минобороны, системы RFDEW способны на расстоянии до одного километра практически мгновенно нейтрализовать цели, а расходы на осуществление одного выстрела оцениваются в 10 пенсов.
Уточняется, что оружие использует высокочастотные волны для нанесения критических повреждений электронным компонентам БПЛА. Таким образом, RFDEW отличается от лазерного оружия направленной энергии, такого как DragonFire, которое также может быть использовано против дронов. Радиочастотное оружие может применяться против целей как на суше, так и на море, сказано в тексте.
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