Мадуро доставили в суд в Нью-Йорке

В Нью-Йорке разворачиваются события, которые уже называют историческими. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес под дулами автоматов буквально затащили на судилище на вертолете.

СМИ зафиксировали момент приземления машины на пирс: из кабины вывели Мадуро в наручниках, затем в окружении силовиков его провели по пристани и посадили в бронированную машину, которая направилась к зданию суда. Журналисты отмечают, что президент Венесуэлы сильно хромает.

До этого момента венесуэльский лидер находился в изоляторе в Бруклине. Судебное заседание назначено на 20:00 по минскому времени. В зале суда Мадуро предстоит ответить на обвинения, которые американская сторона считает крайне серьезными. Речь идет о "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков. В деле фигурирует не только сам президент, но и его супруга Силия Флорес. Против нее также выдвинуты обвинения.

В Нью-Йорке ожидают повышенное внимание к заседанию, которое может стать прецедентом в отношении действующего главы государства. Атмосфера вокруг суда напряженная.