Мадуро и его жену доставили в Нью-Йорк

Появились кадры с президентом Венесуэлы, находящимся под стражей в Нью-Йорке. На видео также можно заметить его супругу Силию Флорес.

Власти США похитили и привезли их в центр содержания. Николаса Мадуро в наручниках и в сопровождении федеральных агентов доставили в штаб-квартиру Управления по борьбе с наркотиками.

Супружеская пара была захвачена 3 января в своем доме американскими военнослужащими. Министерство юстиции США предъявляет ряд обвинений.