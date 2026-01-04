3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Мадуро и его жену доставили в Нью-Йорк
Появились кадры с президентом Венесуэлы, находящимся под стражей в Нью-Йорке. На видео также можно заметить его супругу Силию Флорес.
Власти США похитили и привезли их в центр содержания. Николаса Мадуро в наручниках и в сопровождении федеральных агентов доставили в штаб-квартиру Управления по борьбе с наркотиками.
Супружеская пара была захвачена 3 января в своем доме американскими военнослужащими. Министерство юстиции США предъявляет ряд обвинений.
К слову, похищение было тщательно спланировано. Как сообщает Axios, сотрудники ЦРУ несколько месяцев отслеживали местонахождение Мадуро в Венесуэле. По данным издания, работа спецагентов началась в августе и, по словам источника, предоставила "исключительную информацию о жизненном распорядке венесуэльского лидера, что позволило без труда его задержать".