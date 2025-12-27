Мадуро обвинил США в колониализме

Отношения Каракаса и Вашингтона обостряются все больше. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил власти США в неуважении и колониальной политике.

По словам лидера республики, народ Венесуэлы обладает достаточным потенциалом для самостоятельного развития страны.

"В городах власти Соединенных Штатов создают виртуальную реальность и пытаются навязать Венесуэле модель колониального и рабовладельческого господства, чтобы украсть ее природные ресурсы. Это невозможно, потому что здесь есть народ, укорененный на своей земле, в общинах и университетах, на заводах. Народ показал достаточную способность вести нашу родину верным путем", - отметил Николас Мадуро.

Венесуэла будет готова искать пути к сотрудничеству, если США когда-нибудь захотят говорить с Каракасом с уважением, заявил президент латиноамериканской страны.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа приказала своим военным "сосредоточиться на соблюдении блокады венесуэльской нефти в течение минимум двух месяцев". Таким образом Белый дом оказывает санкционное экономическое давление на правительство Мадуро. В США ожидают, что в январе Венесуэла столкнется с "экономическим бедствием", если не согласится на серьезные уступки.