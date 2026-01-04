3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Мадуро официально зачитают обвинения в суде в Нью-Йорке 5 января
Автор:Редакция news.by
Захваченному американскими силами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в нью-йоркском суде 5 января. Об этом сообщает Washington Post.
"Мадуро, как ожидается, предстанет перед судом для представления обвинений в полдень понедельника (20.00 по минскому времени. - Прим. ред.)", - пишет издание.
Отмечается, что Мадуро предстанет перед окружным судьей Элвином Хеллерштейном, в ведении которого был ряд крупных дел, в окружном суде Нижнего Манхэттена.