Мадуро официально зачитают обвинения в суде в Нью-Йорке 5 января

Николас Мадуро news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6b0301a-cffd-4778-969d-5fbe0b4d1bb9/conversions/d3dfb286-3044-4520-8887-aa437afc69c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6b0301a-cffd-4778-969d-5fbe0b4d1bb9/conversions/d3dfb286-3044-4520-8887-aa437afc69c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6b0301a-cffd-4778-969d-5fbe0b4d1bb9/conversions/d3dfb286-3044-4520-8887-aa437afc69c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6b0301a-cffd-4778-969d-5fbe0b4d1bb9/conversions/d3dfb286-3044-4520-8887-aa437afc69c2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Захваченному американскими силами президенту Венесуэлы Николасу Мадуро официально зачитают обвинения в нью-йоркском суде 5 января. Об этом сообщает Washington Post.

"Мадуро, как ожидается, предстанет перед судом для представления обвинений в полдень понедельника (20.00 по минскому времени. - Прим. ред.)", - пишет издание.