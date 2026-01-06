Мадуро отверг обвинения в причастности к наркотрафику

5 января Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке по делу о незаконных поставках наркотиков в Штаты. Оба признали себя невиновными ни по одному из пунктов. Мадуро также указал, что по-прежнему является президентом Венесуэлы и военнопленным.

Это было лишь первичное заседание. Bloomberg уточняет, что полноценный процесс начнется не ранее 2027 года. Судья обязал Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.