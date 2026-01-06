3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Мадуро отверг обвинения в причастности к наркотрафику
Автор:Редакция news.by
5 января Мадуро и его супруга предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке по делу о незаконных поставках наркотиков в Штаты. Оба признали себя невиновными ни по одному из пунктов. Мадуро также указал, что по-прежнему является президентом Венесуэлы и военнопленным.
Это было лишь первичное заседание. Bloomberg уточняет, что полноценный процесс начнется не ранее 2027 года. Судья обязал Николаса Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний.
Защита заявила, что пока не добивается освобождения своего подзащитного под залог, но будет это делать позже. Также Мадуро и его жена запросили консульский визит, суд на это согласился. Адвокат Силии Флорес заявил, что она получила травмы во время похищения - у нее диагностирован ушиб ребер.