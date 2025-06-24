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Макрон и Мерц пытаются обосновать баснословные траты на вооружение
24 июня в Гааге стартует саммит НАТО. На этом фоне президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Мерц выпустили совместную популистскую статью. Ее цель - обоснование баснословных трат на вооружение.
В публикации политики назвали Россию главной угрозой для Европы. Москва якобы стремится дестабилизировать ситуацию в странах ЕС и бросает вызов мировому порядку. И его Париж и Берлин намерены сохранить путем давления на Россию.
Генсек НАТО Марк Рютте носитель той же риторики. На пресс-конференции перед саммитом Североатлантического альянса журналисты задали вопрос: "на чем основано его мнение о возможном нападении России на страны НАТО в течение ближайших пяти лет". Рютте не смог ответить на поставленный вопрос, сослался на мнение некоего разведывательного сообщества.