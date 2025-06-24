Макрон и Мерц пытаются обосновать баснословные траты на вооружение

24 июня в Гааге стартует саммит НАТО. На этом фоне президент Франции Макрон и канцлер ФРГ Мерц выпустили совместную популистскую статью. Ее цель - обоснование баснословных трат на вооружение.

В публикации политики назвали Россию главной угрозой для Европы. Москва якобы стремится дестабилизировать ситуацию в странах ЕС и бросает вызов мировому порядку. И его Париж и Берлин намерены сохранить путем давления на Россию.