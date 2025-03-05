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Макрон и Стармер готовы сопроводить Зеленского к Трампу
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2.12025-03-05T09:11:12.000000Z00
Стармер и Макрон вместе с Зеленским готовы встретиться с Дональдом Трампом. Daily Mail утверждает: они хотят выступить перед президентом США "единым фронтом по плану мирного урегулирования".
Детали возможного плана, который политики могут представить Трампу, не приводятся. Видимо, лидеры Британии и Франции все же пришли к взаимопониманию, хотя ранее Стармер опроверг заявление Макрона, что у Лондона и Парижа имеется совместное решение по Украине.
Детали плана также не приводятся. Источники газеты лишь сообщили: возможное урегулирование могло бы начаться с прекращения обмена воздушными ударами, а затем стороны могли бы перейти к прекращению огня силами сухопутных войск.