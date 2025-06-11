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Макрон предложил запретить использование соцсетей детям до 15 лет

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Фото: ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что хочет запретить использовать соцсети подросткам до 15 лет. Это он озвучил после нападения в департаменте Верхняя Марна 15-летнего школьника на работницу колледжа, которая впоследствии скончалась от ран, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

"Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнем делать это во Франции. Мы не можем ждать", - заявил он.

Французский лидер также выразил желание ужесточить правила продажи холодного оружия. "Невозможно, чтобы у подростка было холодное оружие на улице или в школе: это ответственность родителей и продавцов", - сказал президент.

В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках радикальных мер по борьбе с интернет-зависимостью. По словам экс-премьера, подростки ежедневно проводят перед экраном от 3,5 до 5 часов. В связи с этим Атталь призвал, чтобы каждый подросток проходил оценку на предмет зависимости от гаджетов в 11 и 15 лет. Он также предложил установить для молодежи, имеющей доступ к соцсетям, то есть старше 15 и младше 18 лет, цифровой комендантский час, закрыв для них соцсети с 22:00 до 8:00.

10 июня полиция задержала подростка, который во время досмотра сумок учащихся напал с ножом на смотрительницу средней школы во французском департаменте Верхняя Марна. От полученных ран женщина скончалась.

Эмманюэль МакронсоцсетиФранция