Максим Рыженков попал в базу украинского "Миротворца"
На украинский сайт "Миротворец" внесли министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, пишет sputnik.by со ссылкой на РИА Новости.
Ресурс указывает, что Рыженков якобы "покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины". При этом среди его "проступков" указана только работа на посту руководителя Белорусской федерации баскетбола.
Сайт "Миротворец" предает огласке личные данные представителей СМИ, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других людей. В адрес некоторых из них поступают угрозы.
В эту базу также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и гражданах разных стран. Помимо того, ресурс "отличился" и включением в список российских детей. Так, в октябре сообщалось о шести двухлетних и 19 трехлетних детей. Указывалось, что они "сознательно нарушили" госграницу Украины.