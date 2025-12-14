Максим Рыженков попал в базу украинского "Миротворца"

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873ed3b4-a649-4b28-a118-f0bc0bcd7514/conversions/f7ad6f69-427c-401c-9649-b1b2a8c9f4e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873ed3b4-a649-4b28-a118-f0bc0bcd7514/conversions/f7ad6f69-427c-401c-9649-b1b2a8c9f4e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873ed3b4-a649-4b28-a118-f0bc0bcd7514/conversions/f7ad6f69-427c-401c-9649-b1b2a8c9f4e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/873ed3b4-a649-4b28-a118-f0bc0bcd7514/conversions/f7ad6f69-427c-401c-9649-b1b2a8c9f4e8-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

На украинский сайт "Миротворец" внесли министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, пишет sputnik.by со ссылкой на РИА Новости.

Ресурс указывает, что Рыженков якобы "покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины". При этом среди его "проступков" указана только работа на посту руководителя Белорусской федерации баскетбола.

Сайт "Миротворец" предает огласке личные данные представителей СМИ, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других людей. В адрес некоторых из них поступают угрозы.