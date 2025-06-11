Малая палата парламента Швейцарии поддержала отмену запрета на реэкспорт вооружений

В малой палате парламента Швейцарии поддержали отмену ранее введенного запрета на реэкспорт вооружений в зону военных конфликтов.

Для окончательного принятия решения по этому вопросу депутаты Национального совета (большая палата парламента) обязаны провести голосование, говорится в сообщении на сайте парламента страны, сообщает ТАСС.

Согласно этому решению, экспорт вооружений в страны НАТО будет в принципе разрешен, за исключением чрезвычайных обстоятельств и случаев, когда это противоречит внешнеполитическим или политическим интересам Швейцарии.

Кроме того, страны альянса смогут передавать полученное военное оборудование другим странам без согласия Швейцарии. Отмечается, что за внесение соответствующих поправок в закон о военно-материальном снабжении проголосовал 31 депутат совета, против - 11, один воздержался.

По данным газеты Neue Zürcher Zeitung, речь идет о снятии ограничений на экспорт оружия швейцарского производства в случае нападения на НАТО. Послабления коснутся 25 стран, в основном в Европе, а также США и Новой Зеландии. В газете подчеркивают, что законодательство меняется для того, чтобы обеспечить возможность продолжения работы швейцарского ВПК.

В конце мая Министерство экономики Швейцарии санкционировало продажу Германии 71 танка Leopard 1A5 при условии запрета их реэкспорта в Украину. В июне 2023 года в правительстве конфедерации отклонили запрос о продаже ФРГ основных боевых танков для их последующей передачи Украине.