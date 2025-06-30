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Манифестанты в Париже разорвали флаг НАТО и потребовали отставки Макрона

В Париже прошла массовая акция протеста сторонников мира в Украине. Люди требуют от властей прекращения поставок оружия Киеву, а также выхода Франции из НАТО и отставки действующего президента Эммануэля Макрона.

Организатор акции - партия "Патриоты" - евроскептики, они требуют тратить деньги не на зарубежные войны, а на решение проблем своей страны.

Флориан Филиппо, лидер партии "Патриоты" (Франция):

"Франция должна быть свободной, не воевать за чужие интересы, потому что нам не место в войнах олигархии. Франция должна разорвать свои цепи и выйти из НАТО. Эта преступная организация дорого обходится нам и давно должна была исчезнуть. Нам не место в НАТО, и мы это докажем Парижу и миру".

В конце выступления Филиппо разорвал флаг НАТО. Люди аплодировали.

протестыФранция