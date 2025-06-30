Манифестанты в Париже разорвали флаг НАТО и потребовали отставки Макрона

В Париже прошла массовая акция протеста сторонников мира в Украине. Люди требуют от властей прекращения поставок оружия Киеву, а также выхода Франции из НАТО и отставки действующего президента Эммануэля Макрона.

"Франция должна быть свободной, не воевать за чужие интересы, потому что нам не место в войнах олигархии. Франция должна разорвать свои цепи и выйти из НАТО. Эта преступная организация дорого обходится нам и давно должна была исчезнуть. Нам не место в НАТО, и мы это докажем Парижу и миру".