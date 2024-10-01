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Марк Рютте назвал приоритеты на посту генсека: Украина и рост расходов на вооружение
Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте вступил 1 октября 2024 года в должность генсека НАТО. Он сразу же определил свои приоритеты, в числе которых укрепление альянса, рост расходов на вооружение для всех членов, а также неуклонная поддержка Киева.
Рютте уверен, что Украина вступит в НАТО в самом скором времени. Кроме того, новый генсек является сторонником отмены для Киева всех ограничений на применение западного оружия против России.
Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО:
"Моим вторым приоритетом является усиление нашей поддержки Украины и ее дальнейшее сближение с НАТО. Мы должны выполнить перечень мер, согласованный на саммите в Вашингтоне, и обеспечить финансово необратимый путь Украины к членству. И мы должны поддерживать эту страну и в будущем, поскольку законное место Украины - в НАТО!"
Этот деятель известен на международной арене не очень широко. Его называют "заклинателем Трампа" - среди европейских лидеров он единственный умел эффективно работать с американским президентом.
При Рютте в Нидерландах имели место протесты исключительного размаха
Знаменит Рютте также тем, что при нем в Нидерландах случились небывалого размаха антиковидные протесты: их полиция безжалостно разгоняла многие недели, причем, чуть ли не каждый день. И разгоняла с небывалой жестокостью.
Чуть ли не впервые в истории в мирное время Нидерландам пришлось жить в условиях комендантского часа: усмирить народное недовольство ковидным террором никак иначе не получалось. Ждать от Рютте самостоятельной политики на посту генсека вряд ли стоит: он безликий бюрократ и всегда с теми, кто сейчас сильнее, значит, будет послушен американцам.
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