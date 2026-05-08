Марко Рубио: Переговоры по Украине зашли в тупик

"По ряду причин эти усилия пока не принесли плодов. Мы по-прежнему готовы играть роль посредника, если это будет продуктивно. Мы не хотим тратить время и силы на процесс, который не движется вперед. Но если увидим возможность сблизить стороны для заключения мирного соглашения, мы ею воспользуемся. В конечном счете наша позиция такова: война - трагедия. Обе стороны платят за нее огромную цену: экономическую и прежде всего человеческую. Война разрушительна, мы выступаем против нее. Каждое сообщение об ударах и жертвах напоминает нам, почему этот конфликт должен быть прекращен. Хотя мы готовы сделать все возможное для дипломатического урегулирования, сейчас эти усилия, к сожалению, зашли в тупик. Но мы всегда наготове на случай, если обстоятельства изменятся", - отметил госсекретарь США.