Марко Рубио: Переговоры по Украине зашли в тупик
Главный мировой жандарм, гегемон и демократизатор официально заявляет: у нас ничего не выходит. Марко Рубио собственной персоной припечатал: переговоры по Украине в тупике.
Усилия США по мирному урегулированию украинского конфликта зашли в тупик, но Вашингтон не намерен от них отказываться. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя переговорный трек по Украине.
"По ряду причин эти усилия пока не принесли плодов. Мы по-прежнему готовы играть роль посредника, если это будет продуктивно. Мы не хотим тратить время и силы на процесс, который не движется вперед. Но если увидим возможность сблизить стороны для заключения мирного соглашения, мы ею воспользуемся. В конечном счете наша позиция такова: война - трагедия. Обе стороны платят за нее огромную цену: экономическую и прежде всего человеческую. Война разрушительна, мы выступаем против нее. Каждое сообщение об ударах и жертвах напоминает нам, почему этот конфликт должен быть прекращен. Хотя мы готовы сделать все возможное для дипломатического урегулирования, сейчас эти усилия, к сожалению, зашли в тупик. Но мы всегда наготове на случай, если обстоятельства изменятся", - отметил госсекретарь США.
На прошлой неделе тему Украины в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом обсудил президент России Владимир Путин. Оба лидера сошлись во мнении, что именно Зеленский затягивает конфликт.
