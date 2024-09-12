ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Марков: Зеленскому разрешили разворовать страну и лично обогатиться

Зеленский - это Петрушка, он зависим от тех, кто реально платит ему деньги. Ему разрешили разворовать страну, лично обогатиться. Таким мнением в программе "Клуб редакторов" поделился министр информации Беларуси Марат Марков.

Изображение

Он напомнил, что Кива (бывший народный депутат Верховной рады Украины IX созыва) говорил буквально перед смертью о том, что в первый год войны появился счет в Коста-Рике у Зеленского, на который упало более млрд долларов. Поэтому для него это способ обогащения. Но его ведь держат на крючке. Деньги находятся за рубежом. Соответственно, он в любом случае зависит. Поэтому самостоятельных решений у этого человека не будет. Если ему скажут взорвать бомбу, значит, ему привезут, дадут команду, он это сделает. Если ему скажут вступить в НАТО, он вступит. Если ему скажут не вступить, он найдет обоснование, почему. Он вспомнит свои слова в 2019 году и скажет: "Давайте проведем референдум".

Что конкретно нужно Зеленскому, готовы ли партнеры Украины зайти за красные линии Кремля? В новом выпуске "Клуба редакторов" эксперты и гости обсуждают, зачем страна-банкрот лезет в НАТО, чем Зеленский предлагает расплачиваться за новые поставки оружия, почему он будет воевать до последнего украинца? Громкие заявления Киева говорят не за весь народ, а только за элиты.

А также быть или не быть ядерной войне? Хватит ли у западных политиков благоразумия, а у восточных - терпения? Смотрите "Клуб редакторов".

Клуб Редакторовполитикаобщество

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все