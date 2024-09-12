3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Марков: Зеленскому разрешили разворовать страну и лично обогатиться
Зеленский - это Петрушка, он зависим от тех, кто реально платит ему деньги. Ему разрешили разворовать страну, лично обогатиться. Таким мнением в программе "Клуб редакторов" поделился министр информации Беларуси Марат Марков.
Он напомнил, что Кива (бывший народный депутат Верховной рады Украины IX созыва) говорил буквально перед смертью о том, что в первый год войны появился счет в Коста-Рике у Зеленского, на который упало более млрд долларов. Поэтому для него это способ обогащения. Но его ведь держат на крючке. Деньги находятся за рубежом. Соответственно, он в любом случае зависит. Поэтому самостоятельных решений у этого человека не будет. Если ему скажут взорвать бомбу, значит, ему привезут, дадут команду, он это сделает. Если ему скажут вступить в НАТО, он вступит. Если ему скажут не вступить, он найдет обоснование, почему. Он вспомнит свои слова в 2019 году и скажет: "Давайте проведем референдум".
Что конкретно нужно Зеленскому, готовы ли партнеры Украины зайти за красные линии Кремля? В новом выпуске "Клуба редакторов" эксперты и гости обсуждают, зачем страна-банкрот лезет в НАТО, чем Зеленский предлагает расплачиваться за новые поставки оружия, почему он будет воевать до последнего украинца? Громкие заявления Киева говорят не за весь народ, а только за элиты.
А также быть или не быть ядерной войне? Хватит ли у западных политиков благоразумия, а у восточных - терпения? Смотрите "Клуб редакторов".
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов