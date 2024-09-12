Марков: Зеленскому разрешили разворовать страну и лично обогатиться

Он напомнил, что Кива (бывший народный депутат Верховной рады Украины IX созыва) говорил буквально перед смертью о том, что в первый год войны появился счет в Коста-Рике у Зеленского, на который упало более млрд долларов. Поэтому для него это способ обогащения. Но его ведь держат на крючке. Деньги находятся за рубежом. Соответственно, он в любом случае зависит. Поэтому самостоятельных решений у этого человека не будет. Если ему скажут взорвать бомбу, значит, ему привезут, дадут команду, он это сделает. Если ему скажут вступить в НАТО, он вступит. Если ему скажут не вступить, он найдет обоснование, почему. Он вспомнит свои слова в 2019 году и скажет: "Давайте проведем референдум".