Машиностроение, антарктические экспедиции, космос - с 2000 года реализовано 77 союзных программ

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Научно-технологическая сфера всегда была важной составляющей союзных отношений Беларуси и России, и за последний год удалось сделать немало. Эффективно работают смешанные научные коллективы. Разрабатываются перспективные совместные исследовательские проекты. Идет обмен опытом по линии двух академических центров.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

"Совсем недавно утверждена стратегия развития единого научно-технологического пространства, подчеркиваю, Союзного государства, не на год, не на два, а до 2035 года. Подтверждена заинтересованность сторон в создании университета высоких технологий Союзного государства, на первом этапе как сетевого, и на старте с партнерами - Казанским федеральным университетом и Белорусским государственным технологическим университетом. Все это, чтобы с 1 сентября 2027 года в Минске заработал новый вуз на современных программах с учетом включенности учебного процесса в производственные процессы БелАЗа, МАЗа, Амкодора, Интеграла, предприятий российских госкорпораций".

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Как не раз отмечали лидеры двух стран, важно, что к партнерскому взаимодействию привлекается все больше молодежи. За ними будущее, что ярко подчеркнул и Конгресс молодых ученых России и Беларуси. Участники представили совместные прорывные технологии, в том числе по импортозамещению. Передовые инженерные школы растят новое поколение светлых умов. И эта работа начинается еще в вузах, продолжается потом в академических центрах и на предприятиях. Интерес молодежи широк, хотя в трендах, не будем лукавить, приборостроение и высокие технологии.

Сергей Галунин, проректор СпбГЭТУ "ЛЭТИ" (Россия):

"Мы стараемся всем нашим студентам предоставить реальные места практики на предприятиях. Если не на предприятиях, то в наших лабораториях, в университете дать им все знания, которые им пригодятся в дальнейшей их работе".

У машиностроения все больше продукта союзного, и тандем промышленный уже никого не удивляет. Вот и в строительстве нового зимовочного комплекса были задействованы предприятия двух стран. Вместе с участием лидеров Беларуси и России торжественно открыли. В автономном комплексе будут работать до трех десятков полярников. Условия и современные лаборатории дают больше возможностей для исследований и открытий.

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В эти дни исследование ведет и антарктическая экспедиция на станции "Гора Вечерняя". За открытие в Антарктике и Арктике борются более полусотни стран, 25 из них имеют свои станции. Белорусы и россияне в элитном пуле.

Алексей Гайдашов, руководитель Белорусских антарктических экспедиций:

"Мы добываем необходимый материал, результаты и так далее. И задача здесь, на большой земле, коллективов ученых, менеджеров от науки дальше двигать эти результаты".

В Союзном государстве не жалеют средств на развитие науки, которая дает отдачу. А это, к примеру, микроэлектроника, электроника, фотоника, материаловедение, биомедицина, социальные программы и оборона. Это и есть ключевые позиции в союзных программах. А их с 2000 года реализовано уже 77 на 59 млрд рублей. Разрабатывается новая, прорывная - работа Национальной академии наук Беларуси и Роскосмоса, которая повысит отдачу от группировки космических аппаратов для реальной экономики, сельского хозяйства, лесной отрасли, системы МЧС.