3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Швейцарии унес жизни 40 человек
Автор:Редакция news.by
В новогодние праздники в Европе произошло масштабное ЧП - пожар на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, который унес жизни 40 человек.
По предварительным данным, пожар начался в баре, где гости отмечали праздник. Причины инцидента выясняются. Очевидцы утверждают, что огонь вспыхнул после того, как официанты зажгли свечи на бутылках шампанского. Одна из свечей оказалась слишком близко к деревянному потолку, и пламя мгновенно охватило зал. Также есть версия, что причиной мог стать взрыв петарды, попавшей в подвесной потолок.
За считаные минуты огонь распространился по шумоизоляции и превратил помещение в огненную ловушку. Среди пострадавших более 120 человек, многие получили сильные ожоги. Начато расследование.