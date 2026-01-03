Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Швейцарии унес жизни 40 человек

В новогодние праздники в Европе произошло масштабное ЧП - пожар на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, который унес жизни 40 человек.

По предварительным данным, пожар начался в баре, где гости отмечали праздник. Причины инцидента выясняются. Очевидцы утверждают, что огонь вспыхнул после того, как официанты зажгли свечи на бутылках шампанского. Одна из свечей оказалась слишком близко к деревянному потолку, и пламя мгновенно охватило зал. Также есть версия, что причиной мог стать взрыв петарды, попавшей в подвесной потолок.