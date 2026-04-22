3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Масштабный сбой в Polcard оставил поляков без возможности оплаты картами
Автор:Редакция news.by
В Польше произошел серьезный сбой в работе ведущей платежной системы Polcard. По данным местной радиостанции, масштаб проблемы очень велик.
Со сложностями столкнулись держатели всех типов платежных карт Visa, а также Mastercard. В течение нескольких часов невозможно было произвести оплату картами, мобильными устройствами и с помощью онлайн-банкинга. В магазинах, включая крупные сети, терминалы выдавали ошибку транзакции, оплатить можно только наличными.
Данный инцидент - один из самых крупных технических сбоев в финансовом секторе Польши за последнее время.