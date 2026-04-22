Масштабный сбой в Polcard оставил поляков без возможности оплаты картами

В Польше произошел серьезный сбой в работе ведущей платежной системы Polcard. По данным местной радиостанции, масштаб проблемы очень велик.

Со сложностями столкнулись держатели всех типов платежных карт Visa, а также Mastercard. В течение нескольких часов невозможно было произвести оплату картами, мобильными устройствами и с помощью онлайн-банкинга. В магазинах, включая крупные сети, терминалы выдавали ошибку транзакции, оплатить можно только наличными.