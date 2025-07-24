Масштабные митинги захлестнули 12 украинских городов

Массовые акции протеста охватили Украину. Масштабы демонстраций, несмотря на военное положение, которое запрещает проведение массовых мероприятий, растут. Митинги из-за гонений Зеленского на НАБУ и САП прошли в 12 городах. В ночь на 25 июля активисты жгли фаеры под звуки сирен воздушной тревоги.

В руках митингующие держали плакаты, на которых рядом с фото Андрея Ермака и Владимира Зеленского написано "предатели Украины". Активисты также требуют как можно скорее вернуть полномочия антикоррупционным ведомствам.