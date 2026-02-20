Массовые манифестации проходят в столице Аргентины против трудовой реформы

Всеобщая забастовка в знак протеста против ключевой реформы трудового законодательства президента Аргентины Хавьера Милея нарушила работу общественного транспорта, больниц, портов и школ по всей стране 19 февраля.

Несмотря на протесты, Палата депутатов Аргентины одобрила трудовую реформу, против которой проходили массовые манифестации. По мнению властей, это необходимо для привлечения инвестиций, повышения производительности и вывода людей из теневой занятости.