Массовые манифестации проходят в столице Аргентины против трудовой реформы

Всеобщая забастовка в знак протеста против ключевой реформы трудового законодательства президента Аргентины Хавьера Милея нарушила работу общественного транспорта, больниц, портов и школ по всей стране 19 февраля. 

Несмотря на протесты, Палата депутатов Аргентины одобрила трудовую реформу, против которой проходили массовые манифестации. По мнению властей, это необходимо для привлечения инвестиций, повышения производительности и вывода людей из теневой занятости.

Накануне акции против нововведений в трудовое законодательство охватили центр Буэнос-Айреса. По мнению демонстрантов, закон урежет права работников и ослабит их защиту. В ходе протестов были задержаны 14 человек.

Разделы:

В мире

Теги:

протестыАргентина