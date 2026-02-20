3.74 BYN
Массовые манифестации проходят в столице Аргентины против трудовой реформы
Автор:Редакция news.by
Всеобщая забастовка в знак протеста против ключевой реформы трудового законодательства президента Аргентины Хавьера Милея нарушила работу общественного транспорта, больниц, портов и школ по всей стране 19 февраля.
Несмотря на протесты, Палата депутатов Аргентины одобрила трудовую реформу, против которой проходили массовые манифестации. По мнению властей, это необходимо для привлечения инвестиций, повышения производительности и вывода людей из теневой занятости.
Накануне акции против нововведений в трудовое законодательство охватили центр Буэнос-Айреса. По мнению демонстрантов, закон урежет права работников и ослабит их защиту. В ходе протестов были задержаны 14 человек.