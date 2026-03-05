3.74 BYN
Медиаэксперт Ороскулов: США организовали конфликт с Ираном для повышения цен на нефть
Учитывал ли Вашингтон риски огромного роста цен на нефть, начиная конфликт на Ближнем Востоке? Как считают эксперты, это было как раз одной из главных причин США для развязывания конфликта.
Таалайбек Ороскулов, медиаэксперт (Кыргызстан):
"Для того чтобы повысить цены на нефть, был организован, по сути, конфликт с Ираном, ответной реакцией со стороны Ирана стало перекрытие Ормузского пролива. Очевидно, что Соединенные Штаты на этом заработают. При этом хочу обратить внимание, что даже если конфликт (я так прогнозирую) в активной фазе продлится недели две-три, цена не упадет на нефть. Что и требовалось доказать. То есть, независимо от того, будет ли там мирное урегулирование или не будет, все равно цена на нефть не упадет, ее резко подняли, и на каких-то несколько пунктов цена может потесниться, но не принципиально. И на этом Вашингтон заработает себе денежку для того, чтобы провести не только выборы, но и, как говорится, "умаслить" своего избирателя в виде всяких социальных коврижек и так далее. Вот главная задача".