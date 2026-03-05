Медиаэксперт Ороскулов: США организовали конфликт с Ираном для повышения цен на нефть

"Для того чтобы повысить цены на нефть, был организован, по сути, конфликт с Ираном, ответной реакцией со стороны Ирана стало перекрытие Ормузского пролива. Очевидно, что Соединенные Штаты на этом заработают. При этом хочу обратить внимание, что даже если конфликт (я так прогнозирую) в активной фазе продлится недели две-три, цена не упадет на нефть. Что и требовалось доказать. То есть, независимо от того, будет ли там мирное урегулирование или не будет, все равно цена на нефть не упадет, ее резко подняли, и на каких-то несколько пунктов цена может потесниться, но не принципиально. И на этом Вашингтон заработает себе денежку для того, чтобы провести не только выборы, но и, как говорится, "умаслить" своего избирателя в виде всяких социальных коврижек и так далее. Вот главная задача".