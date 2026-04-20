Медики Польши вышли на масштабную акцию протеста

20 апреля в Польше началась "черная неделя". Сотни районных больниц по всей стране присоединились к масштабной акции протеста. На фасадах зданий вывешены флаги и баннеры с лозунгом: "Больничная койка подождет, болезнь - нет". Главная причина демарша - критический дефицит бюджета в Национальном фонде здоровья.

По оценкам медиков, дыра в системе составляет 18 млрд злотых. Больницы заявляют, что государство не оплачивает им "сверхлимитные" процедуры, из-за чего клиники погрязли в долгах. Организаторы подчеркивают: это протест в интересах пациентов. Если финансирование не будет пересмотрено, многим учреждениям грозит банкротство, а очереди на операции вырастут в разы.