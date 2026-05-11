Медработники в Нидерландах допустили нарушения в работе с хантавирусом
12 медработников - сотрудников медицинского центра Университета Радбауд в городе Неймеген (провинция Гелдерланд) в Нидерландах нарушили меры безопасности при контакте с пациентом, зараженным хантавирусом. Медработников поместили на шестинедельный карантин. Такую информацию портала Hart van Nederland приводит ТАСС.
Как утверждает портал, в больнице признали, что при лечении пациента не были в полной мере соблюдены протоколы безопасности. В частности, взятая для анализа кровь пациента должна была обрабатываться по более строгой процедуре. Кроме того, утилизация биоматериалов пациента проводилась "не в соответствии с актуальными международными предписаниями".
7 мая медицинский центр Университета Радбауд сообщил, что тест на хантавирус у одного из эвакуированных с лайнера MV Hondius пациентов дал положительный результат. Пациент был проинформирован об этом, он проходит соответствующее лечение в одном из отделений больницы.
Вечером 11 мая лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, отплыл из порта Тенерифе на Канарских островах в Нидерланды. Всего на судне хантавирус был выявлен у восьми человек. Трое пассажиров умерли, один заболевший в критическом состоянии. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции пассажирам было предписано оставаться в каютах, однако инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев.
В апреле лайнер под флагом Нидерландов вышел из города Ушуайя (Аргентина) и направился в конечный пункт круиза - на Канарские острова. На его борту находились около 150 человек, в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США.