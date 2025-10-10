3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Мэр Киева призвал жителей украинской столицы запасаться водой и медикаментами
Автор:Редакция news.by
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы запасаться водой, продуктами и медикаментами. По его словам, высока вероятность новых ударов по энергетической инфраструктуре.
10 октября системные атаки по ключевым ТЭЦ и ГЭС привели к масштабным отключениям как в столице Незалежной, так и ряде областей. В десяти регионах страны были введены отключения света.
Левый берег Киева обесточили полностью, на правом также были перебои с электро- и водоснабжением. Мэрия подтвердила сбои в работе метрополитена и задержки поездов.