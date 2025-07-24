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Мерц и Макрон обсудят с Зеленским антикоррупционую реформу в Украине
Автор:Редакция news.by
Немецкий канцлер Мерц и президент Франции Макрон намерены поговорить с Зеленским об антикоррупционной реформе в Украине.
Главные ведомства, отвечающие за расследования махинаций, - Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура - были взяты киевским режимом под контроль. Учреждения создавались с подачи и при поддержке США и Евросоюза.
Ограничение деятельности этих служб вызвало острую реакцию Запада. Это поставило под вопрос дальнейшие военные и финансовые поставки Украине.
Решение Зеленского вызвало негодование и простых граждан. Второй день подряд тысячи украинцев выходят на протесты против беззакония и действий киевского режима. Митинги охватили минимум 9 крупных украинских городов.