Немецкий канцлер Мерц и президент Франции Макрон намерены поговорить с Зеленским об антикоррупционной реформе в Украине.

Главные ведомства, отвечающие за расследования махинаций, - Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура - были взяты киевским режимом под контроль. Учреждения создавались с подачи и при поддержке США и Евросоюза.

Ограничение деятельности этих служб вызвало острую реакцию Запада. Это поставило под вопрос дальнейшие военные и финансовые поставки Украине.