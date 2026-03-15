Мерц назвал невозможным возврат к атомной энергетике в ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что отказ от атомной энергетики был ошибкой, но не разделяет планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по развитию малых реакторов. По его словам, решения предыдущих правительств ФРГ необратимы.

Впрочем, тут дело в другом. Для возврата Германии к атомной энергетике требуется решение парламентского большинства, но социал-демократы из правящей коалиции выступают против такого шага. А взаимодействие в парламенте с оппозиционной "Альтернативой для Германии" Мерц исключает.