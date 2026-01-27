3.75 BYN
Метель, сугробы и оранжевый уровень опасности - Москву и Подмосковье накрыл новый мощный циклон
Новый циклон обрушился на Москву и Подмосковье. Снова принес метель, снегопады и выросшие сугробы, 9-бальные пробки, многочисленные аварии и космические цены на такси.
Как столица России спасается от последствий непогоды
Не успели жители Москвы и Подмосковья откопаться после циклона "Френсис", который накрыл столицу России в начале января, как опять новый циклон. Он принес с собой сильный снегопад и оранжевый уровень опасности. Еще вчера службы МЧС рассылали сообщения, где предупреждали граждан быть осторожными и по возможности не пользоваться личным транспортом.
Снегопад шел всю ночь, поэтому все, кто проигнорировал сообщения МЧС, 27 января утром столкнулись с неприятными последствиями. Кто-то встал в 9-бальные пробки, а кто-то, не справившись с управлением, стал виновником ДТП и испортил настроение пассажирам и водителям общественного транспорта.
Александр Чубинов, водитель автобуса ГУП "МОСГОРТРАНС":
"Минут 40 стою уже. Авария произошла. КамАЗ прижал таксиста, а мы не можем проехать из-за того, что сплошная линия и камера стоит. Нарушим правила дорожного движения, нас накажут".
Коммунальные службы Москвы и области 27 января работают без перерывов в две, а иногда и в три смены. Дороги расчищают почти 30 тыс. работников и более 9,5 тыс. единиц техники. На помощь вызвали даже специалистов других служб.
Дмитрий Негреску, сотрудник компании по строительству электросетей:
"Мы занимаемся строительством электросетей. Нас привлекли, так как аномальные снегопады и требуются дополнительные сотрудники, чтобы расчищать город".
"У меня сегодня подруга не смогла выехать из своего загородного дома. Потому что машине просто нельзя было вырулить. Были пробки. Таксисты ехали к тому метро, к которому можно было подъехать, а не к тому, к которому нужно", - рассказала жительница Москвы.
Кстати, таксисты воспользовались ситуацией и хорошо заработали на пассажирах. Из-за снегопада цены на их услуги в Москве и области выросли в 3,5 раза.
По информации синоптиков, снегопад продлится до среды. А сугробы вырастут на 10-15 см. Единственный плюс - новый циклон принес в столицу России потепление (с -18 до -8). Так что прогулки по Москве станут сейчас намного комфортнее для тех, кому не сидится дома.