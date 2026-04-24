Международный аэропорт Тегерана снова начнет работу

Международный аэропорт Тегерана возобновляет работу впервые с начала войны. Первые рейсы будут выполнены в Стамбул и Маскат.

Воздушное сообщение в Иране было приостановлено 28 февраля после атаки США и Израиля на Исламскую Республику.

Ранее власти Ирана частично восстановили полеты из основных аэропортов. А 18 апреля после объявления о частичном открытии неба из Омана в Иран вылетел первый пассажирский самолет.

