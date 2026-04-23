23-24 апреля в российской столице проходит международный деловой форум "Евразия - территория традиционных ценностей". В 2026 году он собрал более 600 экспертов из 10 стран: политологов, дипломатов, историков и журналистов. Основная тема дискуссий - как сегодня, когда многие западные страны живут по принципу "кто сильнее, тот и прав", не только сохранять, но и отстаивать свои национальные интересы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что автономная некоммерческая организация "Евразия" (в честь двухлетия которой и проводится международный форум) объединяет 40 стран, формируя общее пространство для 120 тыс. человек.

"Это образовательные, связанные с поддержкой языка, культуры, кинематографические проекты, проекты, связанные с сохранением исторической памяти, в первую очередь о нашей общей Победе в Великой Отечественной войне, - перечислила Мария Захарова. - Это проекты не на бумаге, не для отчетности. Это проекты живые, настоящие, для людей, которые им нужны, и люди действительно видят результативность от участия в этих мероприятиях".

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы России, глава оргкомитета общественно-патриотического движения "Победа 9/45"

Борис Чернышов, вице-спикер Госдумы России, глава оргкомитета общественно-патриотического движения "Победа 9/45": "Очень важно сохранять историческую память. Тому, как сохраняется историческая память, нужно учиться у Беларуси, потому что белорусский народ всегда учится на своих ошибках и делает это мудро, делает это правильно. И самое важное - Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко это всегда отмечает, не старается смягчить углы, а идет именно, исходя из анализа ошибок прошлого, анализа того, что было сделано хорошо в прошлом, ведет свою страну вперед. И белорусский народ идет вперед в будущее. В условиях быстро меняющегося мира, разломов, ряда ужасов, которые творятся, забыть историю - значит повторить ошибки. Мы этого не допустим".