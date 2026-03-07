Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу
Фото РИА Новости

Международные аэропорты Дубая DBX и Аль-Мактум (DWC) частично возобновили работу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"С 7 марта мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC", - говорится в тексте заявления.

Ранее пресс-служба правительства эмирата информировала о приостановке работы международного аэропорта Дубая после сообщений о работе ПВО в небе над воздушной гаванью.

