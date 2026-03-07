Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу

Фото РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0fa59bd-5b14-440a-a715-7936549dc6bd/conversions/6a0ac96a-42a0-4292-89f2-d8aa6d12d11e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0fa59bd-5b14-440a-a715-7936549dc6bd/conversions/6a0ac96a-42a0-4292-89f2-d8aa6d12d11e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0fa59bd-5b14-440a-a715-7936549dc6bd/conversions/6a0ac96a-42a0-4292-89f2-d8aa6d12d11e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b0fa59bd-5b14-440a-a715-7936549dc6bd/conversions/6a0ac96a-42a0-4292-89f2-d8aa6d12d11e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото РИА Новости

Международные аэропорты Дубая DBX и Аль-Мактум (DWC) частично возобновили работу. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"С 7 марта мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC", - говорится в тексте заявления.