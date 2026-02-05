3.73 BYN
МИД КНР: Китай сожалеет о прекращении действия ДСНВ между Россией и США
Китай сожалеет о прекращении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был заключен между Россией и США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
По его словам, это соглашение имеет огромное значение для поддержания глобальной стратегической стабильности. При этом, несмотря на попытки Вашингтона убедить Пекин участвовать в механизмах ядерного разоружения, Китай не сможет присоединиться к переговорам на текущем этапе из-за разницы в ядерных мощностях с США.
Негативно оценивает прекращение ДСНВ и Москва. Как напомнил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, инициатива сохранить потолки ограничений еще на год даже после завершения срока действия этого документа осталась неотвеченной. По его словам, после завершения ДСНВ Россия будет руководствоваться национальными интересами, сохраняя при этом ответственный и внимательный подход.