МИД КНР: Китай сожалеет о прекращении действия ДСНВ между Россией и США

Китай сожалеет о прекращении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, который был заключен между Россией и США. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, это соглашение имеет огромное значение для поддержания глобальной стратегической стабильности. При этом, несмотря на попытки Вашингтона убедить Пекин участвовать в механизмах ядерного разоружения, Китай не сможет присоединиться к переговорам на текущем этапе из-за разницы в ядерных мощностях с США.