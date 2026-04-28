МИД Польши выразил надежду на потепление отношений с Беларусью. Министр Сикорский заговорил о начале нового этапа в отношениях Варшавы и Минска после обмена задержанными, который состоялся 28 апреля на белорусско-польской границе. Глава МИД Польши на пресс-конференции заявил, что "инициатива находится в руках лидера Беларуси Александра Лукашенко". "Мы всегда готовы откликнуться на позитивные жесты", - отметил Сикорский.