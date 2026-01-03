МИД РФ призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию вокруг венесуэльского лидера

МИД России. Фото из архива ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cad2ed7-8734-4b74-bc6c-c619bda686ef/conversions/1a8636c8-1cfc-41a3-b3a6-f9493e0e464d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cad2ed7-8734-4b74-bc6c-c619bda686ef/conversions/1a8636c8-1cfc-41a3-b3a6-f9493e0e464d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cad2ed7-8734-4b74-bc6c-c619bda686ef/conversions/1a8636c8-1cfc-41a3-b3a6-f9493e0e464d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8cad2ed7-8734-4b74-bc6c-c619bda686ef/conversions/1a8636c8-1cfc-41a3-b3a6-f9493e0e464d-xl-___webp_1920.webp 1920w

МИД России призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию вокруг венесуэльского лидера. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с развитием ситуации вокруг Венесуэлы, сообщает БЕЛТА.

"Предельно встревожены сообщениями о том, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию", - заявили в МИД РФ.