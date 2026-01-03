3.71 BYN
МИД РФ призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию вокруг венесуэльского лидера
Автор:Редакция news.by
МИД России призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию вокруг венесуэльского лидера. Об этом говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства в связи с развитием ситуации вокруг Венесуэлы, сообщает БЕЛТА.
"Предельно встревожены сообщениями о том, что Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой в ходе сегодняшних агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Призываем незамедлительно внести ясность в эту ситуацию", - заявили в МИД РФ.
"Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.