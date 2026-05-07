МИД России осудил недружественные слова спикера Армении

В основе нападок на Беларусь лежит банальная зависть. Такой комментарий недавним высказываниям спикера парламента Армении дала официальный представитель МИД России.

Мария Захарова назвала заявления Симоняна завистью к успехам Беларуси, которых не добилась Армения. Дипломат призвала армянских блогеров и журналистов приехать в нашу страну, чтобы самим в этом убедиться.

Она также заметила, что МИД Беларуси уже дал исчерпывающий комментарий по поводу недружественных высказываний армянского политика, и пообещала распространить его на информационных ресурсах МИД России.