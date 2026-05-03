Мигранты устанавливают свои правила - как "рабочие руки" превратили страны ЕС в рассадник бандитизма
Европе нужны рабочие руки. Руки приехали, но на заводы не пошли. Когда Брюссель вводил политику открытых дверей, цель была проста - мигранты должны были спасти стареющий ЕС от экономического коллапса.
В итоге промышленность падает, безработица растет, а приезжие предпочитают жить на пособия. Плюс ко всему те самые рабочие руки в погоне за легкой наживой превратили улицы городов Старого Света в рассадник бандитизма, проституции и насилия.
Но власти не просто не спешат исправлять ситуацию, они предпочитают закрывать глаза, превращая страдания собственных граждан в сухую статистику. О том, как мигранты устанавливают свои правила, в рубрике "Полная Европа".
Не так давно на родине тюльпанов и по совместительству самой "гуманной и демократичной" стране - Нидерландах, в тихом городке Лосдрехт, прокатилась волна протестов против строительства нового центра для приема беженцев. По сути, люди воспользовались своим законным правом и вышли на улицы, чтобы местная власть наконец-то прислушалась к ним. Но вместо диалога правоохранители быстро указали недовольным на их место. Средства выбрали самые "убедительные": людей били, валили на землю, спускали собак и травили газом. После такого диалога многим потребовалась экстренная медицинская помощь.
Про негуманное отношение европейских силовиков к своим же нанимателям уже сказано многое. Но вопрос в другом: что же вынудило голландцев выйти с требованием оградить их от мигрантов? Все просто: больше чем полицию, они боятся именно гостей "без национальности". Если верить статистике, сейчас в Нидерландах с вопросами безопасности все не так критично, как у соседей.
Недавно власти Германии опубликовали детальный разбор насильственных преступлений по этническим группам, тем самым нарушив политкорректное табу. Выяснилось, что мигранты из Африки и арабского мира совершают тяжкие преступления в разы чаще, чем все остальные группы населения вместе взятые. Только вдумайтесь, не немцы - это 83 % подозреваемых в насилии. При этом им не нужен повод, чтобы напасть, жертве достаточно быть белым.
Во Франции и Швеции выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока точно так же доминируют в статистике уличного насилия, изнасилований и грабежей. Согласно данным СМИ, скандинавское королевство несколько лет назад даже вышло на второе место в мире по изнасилованиям. Число подобных преступлений выросло до ужасающих чисел.
Во Франции с преступлениями так плохо, что там решили пойти на крайние меры. Правительство Пятой республики планирует освободить заключенных в целях "борьбы с переполненностью тюрем", достаточно просто хорошо себя вести. При 63 тыс. мест в стране держат свыше 87 тыс. заключенных. Примерно четверть из них - иностранцы. Представьте, что начнется, если они вновь окажутся на свободе. Только без них расцвет бандитизма также не прекращается. Показательный пример - 13-летнюю девочку, жертву изнасилования, подкараулили и избили родственники преступника-педофила.
Апогей всего безумства - Великобритания. За 2025 год полиция не смогла раскрыть более 90 % краж со взломом. Из 184 тыс. дел 143 тыс. закрыты без единого подозреваемого. За 16 лет количество случаев разных форм насилия над женщинами выросло с 34 тыс. до 123 тыс. В свою очередь полиция и власти крайне активно бездействуют. По мнению британского телеведущего Патрика Кристиса, Великобритания уже обошла Швецию и стала "столицей изнасилований" Европы.
Патрик Кристис, журналист (Великобритания):
"Ваши города пропахли каннабисом, стены разрисованы граффити. Происходят кражи, о которых уже никто никому не сообщает, потому что полиция просто не приедет. Меня тошнит от тех, кто говорит, будто все это паника, нагнетание страха и драматизация. От людей, которые смеются над вами, потому что вы беспокоитесь о преступлениях с применением оружия, беспокоитесь о нелегалах, которые убивают и насилуют. И это те же самые люди, которые обвиняют вас в расизме и исламофобии".
В Барселоне 25-летняя Ноэлия Кастильо, пережившая групповое изнасилование, затем попытку самоубийства и тяжелую травму позвоночника, после долгой судебной борьбы получила право на эвтаназию и была умерщвлена в конце марта. Западные медиа подали это как торжество личного выбора. Но хотела ли эта девушка всего того, что довело ее до этого решения? Где была та хваленая европейская система, которая должна была предотвратить несчастье? Где она была, когда человек от унижения и боли пытался наложить на себя руки? Почему эта система все чаще предлагает сломленному человеку не выход, а аккуратно оформленный уход?