Европе нужны рабочие руки. Руки приехали, но на заводы не пошли. Когда Брюссель вводил политику открытых дверей, цель была проста - мигранты должны были спасти стареющий ЕС от экономического коллапса.

В итоге промышленность падает, безработица растет, а приезжие предпочитают жить на пособия. Плюс ко всему те самые рабочие руки в погоне за легкой наживой превратили улицы городов Старого Света в рассадник бандитизма, проституции и насилия.

Но власти не просто не спешат исправлять ситуацию, они предпочитают закрывать глаза, превращая страдания собственных граждан в сухую статистику. О том, как мигранты устанавливают свои правила, в рубрике "Полная Европа".

Не так давно на родине тюльпанов и по совместительству самой "гуманной и демократичной" стране - Нидерландах, в тихом городке Лосдрехт, прокатилась волна протестов против строительства нового центра для приема беженцев. По сути, люди воспользовались своим законным правом и вышли на улицы, чтобы местная власть наконец-то прислушалась к ним. Но вместо диалога правоохранители быстро указали недовольным на их место. Средства выбрали самые "убедительные": людей били, валили на землю, спускали собак и травили газом. После такого диалога многим потребовалась экстренная медицинская помощь.

Про негуманное отношение европейских силовиков к своим же нанимателям уже сказано многое. Но вопрос в другом: что же вынудило голландцев выйти с требованием оградить их от мигрантов? Все просто: больше чем полицию, они боятся именно гостей "без национальности". Если верить статистике, сейчас в Нидерландах с вопросами безопасности все не так критично, как у соседей.

Недавно власти Германии опубликовали детальный разбор насильственных преступлений по этническим группам, тем самым нарушив политкорректное табу. Выяснилось, что мигранты из Африки и арабского мира совершают тяжкие преступления в разы чаще, чем все остальные группы населения вместе взятые. Только вдумайтесь, не немцы - это 83 % подозреваемых в насилии. При этом им не нужен повод, чтобы напасть, жертве достаточно быть белым.

Во Франции и Швеции выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока точно так же доминируют в статистике уличного насилия, изнасилований и грабежей. Согласно данным СМИ, скандинавское королевство несколько лет назад даже вышло на второе место в мире по изнасилованиям. Число подобных преступлений выросло до ужасающих чисел.

Во Франции с преступлениями так плохо, что там решили пойти на крайние меры. Правительство Пятой республики планирует освободить заключенных в целях "борьбы с переполненностью тюрем", достаточно просто хорошо себя вести. При 63 тыс. мест в стране держат свыше 87 тыс. заключенных. Примерно четверть из них - иностранцы. Представьте, что начнется, если они вновь окажутся на свободе. Только без них расцвет бандитизма также не прекращается. Показательный пример - 13-летнюю девочку, жертву изнасилования, подкараулили и избили родственники преступника-педофила.

Апогей всего безумства - Великобритания. За 2025 год полиция не смогла раскрыть более 90 % краж со взломом. Из 184 тыс. дел 143 тыс. закрыты без единого подозреваемого. За 16 лет количество случаев разных форм насилия над женщинами выросло с 34 тыс. до 123 тыс. В свою очередь полиция и власти крайне активно бездействуют. По мнению британского телеведущего Патрика Кристиса, Великобритания уже обошла Швецию и стала "столицей изнасилований" Европы.

Патрик Кристис, журналист (Великобритания):

"Ваши города пропахли каннабисом, стены разрисованы граффити. Происходят кражи, о которых уже никто никому не сообщает, потому что полиция просто не приедет. Меня тошнит от тех, кто говорит, будто все это паника, нагнетание страха и драматизация. От людей, которые смеются над вами, потому что вы беспокоитесь о преступлениях с применением оружия, беспокоитесь о нелегалах, которые убивают и насилуют. И это те же самые люди, которые обвиняют вас в расизме и исламофобии".