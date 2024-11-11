Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии. Инаугурация нового главы государства транслировалась на сайте парламента Грузии, сообщает ТАСС.

В зале пленарных заседаний парламента в торжественной обстановке Кавелашвили дал клятву на Библии и Конституции Грузии. В торжественной церемонии также принимали участие члены семьи Кавелашвили, депутаты парламента, представители Грузинской православной церкви и других религиозных конфессий, руководители Конституционного и Верховного судов, глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, члены грузинского правительства, выборщики, которые избрали Кавелашвили, а также другие официальные лица и военные.

До инаугурации брифинг провела теперь уже экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она выступила в президентском дворце на площади Орбелиани. Там был немногочисленный митинг ее сторонников. Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец и уступит его новому президенту.

14 декабря в парламенте Грузии прошли выборы президента. Это были первые непрямые выборы главы республики. Голосовала коллегия выборщиков, состоящая из депутатов парламента, членов верховных советов Аджарии и Абхазии и депутатов муниципальных органов власти. Кавелашвили, выдвинутый правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", был единственным кандидатом, он набрал 224 голоса из 300 и стал шестым президентом республики.