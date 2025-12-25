Миндича "на расслабоне" подловили журналисты в Израиле

"Энергоатом - прекрасная компания", - все, что смог заявить находящийся в розыске Миндич, прогуливаясь по пляжу в Израиле. Напомним, в конце этого года Энергоатом оказался в центре масштабного коррупционного скандала, получившего в СМИ название "Миндич-гейт". По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на госпредприятии. В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов. И вот Миндича, что называется, "на расслабоне" подловили журналисты.

Давать какие-либо комментарии по делу он отказался. При этом отвечал по-русски - украинский, похоже, забыл.

Неожиданное признание Хантера Байдена о коррупции в Украине

Неожиданное признание сделал и Хантер Байден, сын экс-президента США, сам замешанный в многочисленных коррупционных скандалах, вдруг решил "открыть глаза" окружающим на Украину. Он назвал страну "змеиным логовом с запредельным уровнем взяточничества", а свою работу в украинской газовой компании Burisma - "политической ошибкой".

Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d85929-ce44-4d6b-9c6f-8720e3ae0f84/conversions/3b7d7f8f-4c8a-4048-977c-9742d78c11b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d85929-ce44-4d6b-9c6f-8720e3ae0f84/conversions/3b7d7f8f-4c8a-4048-977c-9742d78c11b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d85929-ce44-4d6b-9c6f-8720e3ae0f84/conversions/3b7d7f8f-4c8a-4048-977c-9742d78c11b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2d85929-ce44-4d6b-9c6f-8720e3ae0f84/conversions/3b7d7f8f-4c8a-4048-977c-9742d78c11b8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена:

"Я считаю, что членство в совете директоров Burisma было большой ошибкой. Потому что я был наивен в отношении того, каким змеиным гнездом является Украина. Уровень коррупции там просто невероятный, я до сих пор в шоке. Все они являются частью клептократии".