3.71 BYN
2.91 BYN
3.43 BYN
Миндича "на расслабоне" подловили журналисты в Израиле
"Энергоатом - прекрасная компания", - все, что смог заявить находящийся в розыске Миндич, прогуливаясь по пляжу в Израиле. Напомним, в конце этого года Энергоатом оказался в центре масштабного коррупционного скандала, получившего в СМИ название "Миндич-гейт". По версии НАБУ и САП, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на госпредприятии. В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн долларов. И вот Миндича, что называется, "на расслабоне" подловили журналисты.
Давать какие-либо комментарии по делу он отказался. При этом отвечал по-русски - украинский, похоже, забыл.
Неожиданное признание Хантера Байдена о коррупции в Украине
Неожиданное признание сделал и Хантер Байден, сын экс-президента США, сам замешанный в многочисленных коррупционных скандалах, вдруг решил "открыть глаза" окружающим на Украину. Он назвал страну "змеиным логовом с запредельным уровнем взяточничества", а свою работу в украинской газовой компании Burisma - "политической ошибкой".
Хантер Байден, сын экс-президента США Джо Байдена:
"Я считаю, что членство в совете директоров Burisma было большой ошибкой. Потому что я был наивен в отношении того, каким змеиным гнездом является Украина. Уровень коррупции там просто невероятный, я до сих пор в шоке. Все они являются частью клептократии".
Впрочем, коррупция, и не только в Украине, является тем самым фактором, который не позволяет остановить конфликт. Премьер Венгрии Орбан уверен, что лидеры западных стран поддерживают войну в Украине не из-за "злого умысла", а руководствуясь прагматичными геополитическими и финансовыми интересами. По его словам, конфликт открывает возможности, которые разные страны используют по-своему, позволяя политической верхушке наживаться, в том числе, и на оружии.