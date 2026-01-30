Минимум 85 жителей США стали жертвами снежной бури

Количество жертв снежной бури в США возросло до 85. Как отмечает Associated Press, примерно половина смертей пришлась на южные штаты, которые совершенно не привыкли к суровым зимам.

Случаи связаны с переохлаждениями, ДТП, авариями с санями и снегоуборочными машинами. В целом непогода затронула свыше 200 млн жителей страны.