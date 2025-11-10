Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Министр экономики Германии заявила, что страна переживает структурный кризис

Экономика Германии находится в крайне сложном, если не сказать отчаянном, положении. И немецкое правительство это уже не скрывает.

Министр экономики страны отмечает, что рост народного хозяйства является самым низким в Европе. Но если посмотреть, его вообще нет: лишь статистические манипуляции позволяют демонстрировать временами увеличение ВВП на десятые и сотые процента.

Министр экономики признала, что Германия переживает структурный кризис, которого в истории социальной рыночной экономики страны еще не было. Отметим, 58 % немцев недовольны работой кабинета канцлера Мерца.

