Вильнюс обратился за помощью в решении пограничной проблемы к Еврокомиссии

Литовские власти утверждают, что намерены обратиться к Беларуси по поводу урегулирования пограничного кризиса, как они формулируют, "на более высоком уровне". Об этом заявил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас.

Какие-либо детали данного плана литовской стороной пока не сообщаются.

Одновременно официальный Вильнюс обратился за помощью в решении пограничной проблемы к Еврокомиссии.

