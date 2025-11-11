3.68 BYN
Вильнюс обратился за помощью в решении пограничной проблемы к Еврокомиссии
Автор:Редакция news.by
Литовские власти утверждают, что намерены обратиться к Беларуси по поводу урегулирования пограничного кризиса, как они формулируют, "на более высоком уровне". Об этом заявил глава Национального центра управления кризисами Литвы Вилмантас Виткаускас.
Какие-либо детали данного плана литовской стороной пока не сообщаются.
Одновременно официальный Вильнюс обратился за помощью в решении пограничной проблемы к Еврокомиссии.