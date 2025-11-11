За 10 лет спортшкола "Буревестник" подготовила десятки чемпионов

Быстрее, выше, сильнее! Профсоюзная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Буревестник" празднует 10 лет со дня основания.

Целеустремленность, командный дух, сила единства - вот уже на протяжении десяти лет спортивная школа олимпийского резерва "Буревестник" воспитывает чемпионов. Самодисциплина, упорные тренировки - то, что помогает идти к победным вершинам.

Спортшкола объединяет порядка 450 ребят по 7 видам спорта: каратэ, дзюдо, кикбоксинг, тайский бокс, самбо. Наиболее многочисленное - отделение легкой атлетики. А танцевальный спорт - одно из самых молодых направлений.