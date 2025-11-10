Взрыв автомобиля в Нью-Дели совершил террорист-смертник, сообщают власти Индии. В крупных городах страны введен режим повышенной готовности, усилены меры безопасности в столичном аэропорту, а также на вокзалах и в других местах массового скопления граждан.

Напомним, автомобиль взорвался у станции метро близ исторического Красного форта, из-за чего загорелись еще 22 машины, погибли 13 человек, еще 24 - были доставлены в больницы.