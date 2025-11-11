Выставка картин к 80-летию Победы открылась во 2-й больнице Минска

Во второй больнице Минска открылся выставочный проект "За дзень наступны ўсяе зямлі", посвященный 80-летию Великой Победы.

Выставка - интерактивная и оживает с помощью использования QR-кодов. Технологии погружают в события времен Великой Отечественной войны и атмосферу победных дней.