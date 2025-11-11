3.68 BYN
Выставка картин к 80-летию Победы открылась во 2-й больнице Минска
Автор:Редакция news.by
Во второй больнице Минска открылся выставочный проект "За дзень наступны ўсяе зямлі", посвященный 80-летию Великой Победы.
Выставка - интерактивная и оживает с помощью использования QR-кодов. Технологии погружают в события времен Великой Отечественной войны и атмосферу победных дней.
Мобильная выставка побывала уже на многих предприятиях Минска. Интерактивная экспозиция до конца года посетит все районы столицы.