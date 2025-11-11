Украинская разведка совместно с кураторами из западных спецслужб пыталась подкупить пилотов: им предстояло перегнать машину, вооруженную ракетами "Кинжал", на территорию одной из стран НАТО. Летчикам предлагали заплатить по 3 млн долларов. Однако смысл был не в том, чтобы получить самолет - спецслужбы намеревались организовать уничтожение МиГа сразу после появления в небе одной из стран альянса, например, Румынии.