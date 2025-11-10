Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Новый операционный блок открыли в Молодечненской ЦРБ

В первой больнице Молодечно открыли новый операционный блок. Он появился на базе первого хирургического и ортопедо-травматологического отделения клиники.

В арсенале врачей - современные инструментально-диагностические аппараты, в том числе рентгеновские установки, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, а также ангиографический комплекс. Все это позволит расширить возможности хирургов. Здесь будут проводить самые сложные операции.

На базе Молодечненской центральной районной больницы создан межрайонный центр специализированной медпомощи. Здесь работает 26 отделений и кабинетов, где обслуживаются около 130 тысяч человек.

